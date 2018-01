Getafe é líder provisório do Espanhol O pequeno Getafe continua surpreendendo no Campeonato Espanhol. Neste sábado, o time foi a Madri, venceu o Atlético por 1 a 0, gol de Pernia, e assumiu a liderança provisória da competição com 11 pontos, dois a mais que o Celta, que neste domingo enfrenta o Sevilla. Para isso, o Getafe também contou com o tropeço do Deportivo La Coruña, que empatou por 1 a 1 com o Zaragoza, fora de casa, e foi aos nove pontos. Milito abriu o placar para os anfitriões e Tristan igualou. O Valencia recebeu o Real Sociedad e venceu por 2 a 1, com gols de Aimar e David Villa - Nihat descontou. Com isso, subiu para a quarta posição, também com nove pontos. Com gols de Josico e do brasileiro Marcos Senna, o Villarreal bateu por 2 a 1 o Espanyol, que diminuiu com Garcia. Foi a primeira vitória do Villarreal, que deixou a lanterna. Ainda neste sábado, o Barcelona enfrenta o Betis, fora de casa.