Getafe é líder provisório na Espanha O Getafe continua surpreendendo no Campeonato Espanhol: neste sábado, venceu o Valencia por 2 a 1, em casa, e assumiu provisoriamente a liderança com 14 pontos, dois a mais que o Celta. O Valencia é o quinto, com nove. David Villa abriu o placar para o Valencia e isolou-se na artilharia do campeonato com cinco gols, mas o Getafe virou com Riki e Redondo.