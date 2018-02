Getafe foge da zona de rebaixamento O Getafe conseguiu nesta quarta-feira se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol ao ganhar do Athletic de Bilbao por 2 a 1, na casa do adversário. Os gols foram marcados por Santi Ezquerro (Athletic), com Daniel Kome e Michel para o Getafe, que agora soma 35 pontos e está na 12.ª colocação. O Bilbao, que perdeu seu 10.º jogo na competição, é o 10.º colocado, com 38 pontos.