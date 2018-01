Getafe vence, afunda o Málaga e sobe na tabela do Campeonato Espanhol

O Getafe recebeu o desesperado Málaga nesta sexta-feira, na abertura da 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, e fez o dever de casa. Apesar da dificuldade, derrotou o adversário por 1 a 0, com gol de Cala no segundo tempo, e se aproximou da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

O resultado levou o Getafe a 26 pontos, na oitava colocação, dois atrás do Villarreal, que fecha a zona de classificados à Liga Europa e ainda atua na rodada. Na sexta-feira que vem, a equipe recebe o Athletic Bilbao pela competição.

Já o Málaga estacionou nos 11 pontos, é o penúltimo e pode encerrar a rodada na lanterna da tabela. Já são sete partidas consecutivas sem vitória no Espanhol para a equipe, que tentará a recuperação diante do Eibar, no dia 22, novamente fora de casa.

Apesar do desespero, o Málaga fez um jogo duro diante do Getafe e segurou o empate até os 27 minutos do segundo tempo, quando não resistiu. Após cobrança de falta pela direita, Angel Rodríguez ajeitou para o meio da área e Cala bateu bonito, de primeira, para selar o placar.