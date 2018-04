Geuvânio promete criar campanha 'Fica Robinho' no Santos

O meia Geuvânio promete criar a campanha "Fica, Robinho" para que o principal jogador do Santos renove seu contrato com o Santos. "A gente está feliz pela notícia que saiu, vamos fazer a campanha "fica, Robinho". Ele é muito importante para nossa equipe. No vestiário vamos brincar, falar para ele ficar e ajudar a gente", declarou o camisa 11 do Santos em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira no CT Rei Pelé.

A preocupação de Geuvânio se justifica. Robinho rescindiu ontem seu contrato com o Milan, de acordo com seus representantes. De forma amigável, ele antecipou o fim do seu vínculo para julho deste ano. Com isso, ele estará livre para definir seu futuro quando terminar o empréstimo com o Santos, em dia 30 de junho.

À primeira vista, a rescisão com os italianos é uma boa notícia para os santistas, pois Robinho já declarou que pretende continuar no clube. O único problema é a condição imposta pelo jogador. Ele exige o pagamento dos direitos de imagem que estão atrasados há pelo menos sete meses. Para a diretoria, o total da dívida é de R$ 3 milhões; membros da oposição, no entanto, afirmam que passa de R$ 7 milhões. Se não houver acerto, ele pode negociar com outros clubes.

Robinho tem propostas do Cruzeiro, Flamengo e do futebol norte-americano. Em outras palavras, a rescisão é uma boa notícia também para os outros clubes interessados. Outro motivo de preocupação para a diretoria do Santos é que o Milan pagava parte dos salários de Robinho, que giram em torno de A 3 milhões por ano (R$ 10, 2 milhões).