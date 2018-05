Ghiggia coloca os pés na Calçada da Fama do Maracanã

O autor do gol mais importante da história do Maracanã ganhou um lugar de honra no estádio, nesta terça-feira. Aos 83 anos, o uruguaio Alcides Ghiggia tornou-se o centésimo jogador a deixar o pés na Calçada da Fama. Foi ele quem marcou 2 a 1 para o Uruguai sobre o Brasil na final da Copa de 1950.

Ghiggia está no País para gravar um documentário sobre a história das Copas do Mundo, e foi convidado pela administração do Maracanã a deixar sua marca no estádio. O ex-jogador ainda lembra-se com detalhes daquele dia 16 de julho de 1950, quando calou 200 mil torcedores dando o segundo título mundial a seu país.

O uruguaio é o sexto estrangeiro a colocar o nome na Calçada da Fama. Antes dele, gravaram seus pés o alemão Franz Beckenbauer, o sérvio Dejan Petkovic, o português Eusébio, o paraguaio Romerito e o chileno Elías Figueroa.

Além da seleção de seu país, Ghiggia destacou-se no Peñarol, entre o fim dos anos 40 e o início da década seguinte. Entre 1953 e 1962, ele jogou na Itália, defendendo Milan, Roma e até a seleção do país europeu.