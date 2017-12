Ghiggia está leiloando seus troféus O uruguaio Alcides Edgardo Ghiggia, um dos carrascos do Brasil na Copa de 50, está leiloando as medalhas e troféus conquistados durante sua carreira para tentar amenizar suas dificuldades financeiras. Segundo o jornal uruguaio La Republica, Ghiggia, 74 anos, entregou a uma loja de leilão uma medalha ganha na Itália e outra oferecida pela Associação Uruguaia de Futebol. Um dos objetos foi adquirido pela empresa Tenfield por US$ 1,6 mil. Após sua consagração na Copa do Mundo do Brasil, Ghiggia atuou no nove temporadas pela Roma e encerrou a carreira pelo Milan, em 1963. Ghiggia foi o autor do segundo gol do Uruguai na vitória, por 2 a 1, na final do Mundial, diante da seleção brasileira, no Maracanã.