Gian adia sua reestréia no Vasco O meia Gian, do Vasco, não vai estrear no jogo contra o Palmeiras, sábado, em São Paulo (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado na semana passada ao Remo, ele ainda está fora de forma física e técnica e, por isso, não quer se expor. Prefere treinar para quando entrar no time não sair mais. "É um pouco cedo para começar um jogo. Não estou no melhor do meu preparo físico e não vou arriscar. Sei que a briga por posição é boa no Vasco, mas confio no meu futebol", declarou Gian, para em seguida prosseguir: "quem entrar vai dar o máximo e o Vasco ganha com isso". Saída - O atacante Marco Brito, sem oportunidades no Vasco, deve ser negociado com o Estrela Amadora, de Portugal. Ele tem contrato com o clube de São Januário até o fim de 2005 e, caso a equipe européia queria levá-lo, terá de pagar indenização.