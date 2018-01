Gianini: o homem forte do Palmeiras Mario Gianini só será apresentado à imprensa semana que vem como um do novos diretores de Futebol do Palmeiras. Mas ontem, enquanto viajava para Campinas para acompanhar a partida contra a Ponte Preta, quebrou o silêncio e revelou ao JT as primeiras medidas que pretende implantar ao lado de Fernando Gonçalves, com quem dividirá o cargo. ?A queda para segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi a situação mais séria que poderia acontecer. Por isso, a mudança tem de começar com gente que vive o dia a dia do clube há anos?. Leia mais no Jornal da Tarde