Giba ataca de conselheiro na Lusa Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa diminuiu sensivelmente o ritmo de treinamentos e se concentrou basicamente no lado psicológico. Neste aspecto, o técnico Giba tem agido como um verdadeiro "professor", orientando seus comandados antes do jogo decisivo com o Náutico, sábado à tarde, no Canindé, pela penúltima rodada do quadrangular. Será um jogo decisivo para os dois times. A Portuguesa por ter a chance de vencer em casa e melhorar sua situação atual, com cinco pontos, em terceiro lugar, e buscar a vaga diante do Santa Cruz, em Recife (PE), na última rodada. O Náutico, lanterna com três pontos, precisa vencer para tentar a vaga em casa, quando receberá o Grêmio. Giba promete reforçar suas orientações e pedidos aos jogadores. Quem tem tomado mais tempo do "mestre" é o garoto Celsinho, de 17 anos, pivô de confusões e lances polêmicos nas últimas duas vezes em que esteve em campo. Em Recife arrumou uma expulsão para o companheiro Johnson, que resultou na derrota por goleada para o Náutico, por 4 a 1. E depois foi expulso infantilmente no empate, de 1 a 1, com o Grêmio, no Canindé, quando quase apanhou dos próprios torcedores da Lusa. "Tenho falado a ele para não reclamar, não exagerar nos gestos e ser mais solidário com os companheiros", diz Giba, lembrando que o atacante já foi expulso duas vezes e que "já estourou sua cota no ano". Se os mais jovens merecem repreenda, o mesmo acontece também, às vezes, com os mais velhos. O volante Almir, o mais experiente do grupo, também recebeu um "sermão" especial pela falha individual cometida no empate de 2 a 2, no Olímpico. "Ele perdeu a bola porque tentou dar a famosa voltinha e tentar recuar a bola para a defesa. Peço aos meus volantes que façam o jogo progressivo, ligando os meias ou os laterais. Recuar bola é proibido". Puxões de orelhas à parte, Giba mantém a confiança em devolver a Portuguesa à elite nacional. "O grupo é muito bom, aplicado e está determinado a atingir este objetivo", ratifica. Os conselhos gerais, passado ao grupo todo, são basicamente para "esquecer a arbitragem" e não "dar nenhum motivo para o juiz". Enfim, a ordem é para jogar bola e esquecer o juiz. Nesta quarta-feira à tarde, no Canindé, houve um treino técnico-tático. À noite foi iniciada a concentração, num hotel próximo ao estádio. A comissão técnica programou mais um coletivo nesta quinta-feira à tarde, sempre no "acalorado" Canindé, deixando para sexta-feira cedo um treino leve. O time porém, está praticamente definido com os retornos do meia Cléber e do atacante Celsinho para as saídas de Rodrigo Pontes e Wilton Goiano.