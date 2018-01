Giba começa definir o Guarani O técnico Giba vai começar a definir o time titular do Guarani para o Campeonato Paulista a partir desta quarta-feira, quando será realizado o primeiro coletivo da semana. A equipe está treinando em Pedreira, devido às obras no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Ao todo, a diretoria já trouxe nove reforços, além do técnico Giba, substituto de Jair Picerni, que se transferiu para o Palmeiras. "Depois de todos testes físicos, agora vou começar a definir o time que irá jogar o Campeonato Paulista", revelou Giba. Nesta semana, o time iniciou, com maior ênfase, os treinamentos com bola. Até agora, quem vinha trabalhando mais no Guarani era o preparador físico, Lino Fachini. A equipe estréia no Paulistão diante do União Barbarense, em Campinas, no dia 26.