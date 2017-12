Giba confia no acesso da Portuguesa Uma das promessas que o técnico Giba fez para si mesmo era que levaria a Portuguesa ao título da Série B do Brasileiro. Não conseguiu, mas não quer deixar o acesso escapar. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz neste sábado, em Recife, e ainda torcer por um tropeço do Náutico contra o Grêmio. "Meu trabalho foi para ser campeão, mas isso me foi tirado, roubado...", diz o técnico, ainda reclamando da arbitragem contra a Lusa. "É tudo direcionado. Não fosse isso, a gente teria se classificado na quarta rodada." A vaga na Série A, para Giba, será um prêmio para os jogadores e a diretoria da Portuguesa. Mas o técnico não esconde a decepção em não poder disputar o título. "Foi uma frustração pra mim, mas não foi por falta de trabalho. Em nenhum jogo desse quadrangular a Lusa foi pior que qualquer outro time", afirma o treinador, que tem a opinião compartilhada por Cléber. "Se o time não se classificar vai ser uma grande frustração por tudo que a Lusa fez nessa fase final." Giba não tem contrato assinado com a Portuguesa. O treinador chegou ao clube no fim de março e acertou, inicialmente, que ficaria no comando do time até o final do ano. Chegou a receber propostas para sair, mas não aceitou nenhuma. "Fico na Portuguesa porque acredito no time e sei que vamos ser campeões", dizia. Mas agora, com o ano acabando, Giba não quer falar do futuro. "Agora não é hora para isso", garantiu. Um dos símbolos do time na Série B, o goleiro Gléguer quase deixou a equipe no meio do campeonato. O jogador recebeu uma boa proposta do Juventude no final de agosto e por pouco não se transferiu. "A diretoria não quis me liberar e eu preferi não sair do clube brigado", garante. Este é o terceiro ano que o goleiro defende a Lusa na Série B. E, com contrato até dezembro, Gléguer também não sabe se continua no clube no ano que vem. "A prioridade é a Portuguesa", revelou.