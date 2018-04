Giba continua dirigindo o Jundiaí FC O técnico Giba está de volta ao estádio "Jaime Cintra" depois de apenas 15 dias, período em que o clube iniciou a fase de transição de Etti Jundiaí para Jundiaí Futebol Clube. Depois de duas horas de conversa com os dirigentes, ele aceitou o desafio de comandar o time na temporada 2002, quando o Jundiaí participará do torneio Rio-São Paulo, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de conquistar os maiores títulos em quatro anos - Série A-2 do Paulista e Campeonato Brasileiro da Série C - o grupo Parmalat iniciou o processo de desligamento do clube e da cidade. A empresa italiana promete comandar as transformações para evitar qualquer trauma. O primeiro objetivo é tentar manter o atual elenco, com nenhuma alteração da folha salarial. O técnico Giba acha que isso é possível. "Vamos disputar competições importantes, que valorizam os jogadores. Eles vão pensar nisso antes de tomar qualquer medida", lembrou Giba, confirmando que aceitou o desafio de dirigir o time por acreditar neste processo de transição e por apostar no grupo de trabalho para conduzir as mudanças. "O importante é que a cidade e a torcida estão unidos para ter um futebol forte em Jundiaí", disse Giba, confirmando que receberá o mesmo valor do antigo contrato. Ele poderia até dirigir o Palmeiras, caso não houvesse o acerto com Vanderlei Luxemburgo. Giba, agora, vai esperar a definição do elenco. Os jogadores se apresentaram ao clube na quarta-feira, iniciando exames físicos e médicos. A comissão técnica vai elaborar o planejamento para a disputa do Rio-São Paulo. A maioria dos jogadores deve continuar no clube, mas as eventuais perdas serão supridas por novas contratações já dentro da nova realidade do clube. A transição terá à frente Eduardo Palhares, presidente do Jundiaí, com a participação de Marcos Bagatella, supervisor geral do Etti, e do gerente de futebol Wilson Coimbra. A empresa se comprometeu a liberar a camisa do clube para um novo patrocinador, além de contribuir com o time com R$ 400 mil por mês no primeiro semestre e mais R$ 300 mil no segundo. A Parmalat tinha um contrato de comodato com o clube pelo período de 30 anos.