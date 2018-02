Giba define time titular do Guarani Sem fazer mistério, o técnico Giba já confirmou a equipe titular do Guarani que entra em campo contra o Vila Nova-GO, nesta quarta-feira, em Goiânia, pela segunda fase da Copa do Brasil. Ele fez duas alterações em relação ao time que vinha disputando o Campeonato Paulista. Na defesa, Bruno Quadros, com uma inflamação no tendão do joelho direito, está fora e dá lugar para Juninho. No ataque, Giba sacou Rodrigão, que não o agradou, e deu uma oportunidade para Wagner. "Estou trabalhando para isso e quero agarrar essa chance que estou tendo", disse Wagner. Rodrigão está sendo alvo de muitas críticas desde que chegou ao clube. Até agora, ele marcou apenas dois gols, justamente na Copa do Brasil, contra o Pelotas-RS, na primeira fase. Por outra lado, Wagner vem ganhando a confiança do treinador desde o dérbi, na vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 1. Na ocasião, ele entrou no lugar do próprio Rodrigão, no intervalo da partida, e foi decisivo para a vitória, fazendo até um gol. Como o primeiro jogo contra o Vila Nova é na casa do adversário, Giba não descarta a possibilidade de garantir a classificação antecipada, vencendo por dois gols de diferença. "Sabemos da grande qualidade do Vila Nova, mas se o regulamento nos dá essa possibilidade vamos tentar garantir a classificação", avisou o treinador.