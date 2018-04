Giba deixa o comando do Fortaleza na Série B O técnico Giba se desligou nesta segunda-feira do Fortaleza, após sofrer sua quinta derrota no comando do equipe. O treinador pediu o desligamento por achar que "não existe mais clima" para a sua permanência, deixando o clube cearense na 17.ª colocação da Série B, com apenas 19 pontos. "Voltamos de viagem, conversei com a diretoria e entreguei o cargo", disse Giba após voltar para Fortaleza, depois da derrota por 2 a 0 para o São Caetano no último sábado.