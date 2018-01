Giba deve poupar titulares na Bahia Com a vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B garantida, o técnico Giba pensa em preservar alguns titulares da Portuguesa no jogo contra o Vitória, pela última rodada, neste sábado, em Salvador. A intenção principal é evitar que os jogadores com dois cartões amarelos iniciem a outra fase cumprindo suspensão. Nesta condição estão os volantes Almir e Alexandre, além do atacante Mendes. "Estamos cogitando a possibilidade de poupar os titulares, principalmente os que estão com cartão amarelo e não temos necessidade de arriscar", disse Giba. O goleiro Gléguer, que ficou de fora da vitória contra o Sport, porque estava negociando com o Juventude, está relacionado para jogar pelo time B, na Copa Federação Paulista, nesta quarta-feira. Mas, sua ausência na Bahia não está confirmada e o jogador apenas estaria mantendo o ritmo, já que a transação não se concretizou e ele permanecerá no clube. O titular da posição na partida passada foi Rafael Fava. Desfalques certos são os zagueiros Du Lopes e Sílvio Criciúma, que cumprirão suspensão. A Lusa está na quinta colocação, com 33 pontos.