Giba diz que Rivaldo vai jogar na Arábia O destino do meia Rivaldo já está definido. O jogador, que recentemente rescindiu seu contrato com o Milan e esteve na pauta de negociações de vários clube brasileiros - entre eles, São Paulo, Palmeiras e Flamengo - vai jogar na Arábia Saudita. A informação foi prestada neste sábado à tarde pelo técnico Giba, em entrevista à Rádio Jovem Pan. De acordo com o treinador, que atualmente trabalha no Kuwait, Rivaldo deverá assinar contrato com o Al Ittihad, equipe dirigida pelo brasileiro Candinho. Ainda de acordo com Giba, a estréia de Rivaldo em sua nova equipe já está marcada. Será no dia 23 de janeiro, em partida válida pela Copa da Ásia. Apesar dessas informações, as especulações sobre o destino do pentacampeão mundial não páram. Também neste sábado, a imprensa mexicana dizia que o jogador poderia acertar com o América do México, clube que está se reforçando para a temporada 2004 e que hoje anunciou a contratação do chileno Reinaldo Navia.