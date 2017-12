Giba diz que troca habilidade por força O técnico Giba é só mistério quando o assunto é a equipe que mandará a campo na partida deste sábado contra o Grêmio, em Porto Alegre. Com quatro pontos e na segunda posição do quadrangular final da Série B do Brasileiro, a Portuguesa precisa de uma vitória fora de casa para continuar sonhando com o retorno à Série A. ?Como temos apenas mais um jogo no Canindé (contra o Náutico), precisamos vencer fora de casa de qualquer jeito. E, se possível, não levar a decisão para o último jogo, lá no Recife (contra o Santa Cruz)?, diz Gléguer. Ao contrário do goleiro, o técnico Giba acredita que as duas vagas do acesso só serão definidas mesmo na última rodada desta fase da Segundona. E já deixou bem claro que está pronto para tirar uma das vagas dos ?favoritos? Grêmio e Santa Cruz. Por isso, não quer falar qual o esquema que utilizará para enfrentar os gaúchos. Sem Celsinho e Cléber, suspensos, o treinador ainda quebra a cabeça. Apenas diz ter uma dúvida, mas não revela se no meio-de-campo ou no ataque. E também não lamenta a ausência de dois de seus jogadores mais habilidosos jogadores. ?Preciso de um time forte e não de um time com habilidade. Vou precisar de uma aplicação na marcação e de velocidade para chegar no ataque. Afinal, jogaremos contra o Grêmio e mais 45, 50 mil pessoas (da torcida)?, ressalta Giba. ?Posso jogar com quatro volantes; posso colocar o Mendes com o Johnson e recuar o Leandro um pouco mais; posso colocar o Wilton na meia e abrir vaga para o Maurício na lateral direita...?, enumera, desconversando. Mas é cada vez maior a chance de Mendes ganhar uma chance. O baiano, de 29 anos e 1,86 m, parece ter a força física de que Giba tanto fala ser necessário para combater o Grêmio, no Sul. ?Até brinquei com ele que, com tantas expulsões e mudanças, não pude utilizá-lo em nenhum desses últimos jogos?, conta o treinador. Por enquanto, Mendes não se empolga e mantém a cautela. ?Estou trabalhando forte e o Giba sabe que pode confiar. Se for realmente escolhido, o torcedor pode ficar tranqüilo que não faltará empenho?, promete.