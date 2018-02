Giba é o novo técnico da Portuguesa A estréia do técnico Giba, contra o Paulista, às 16 horas, em Jundiaí, é a principal, novidade na Portuguesa, que tenta superar a situação cada vez mais difícil no Estadual. Giba acertou com os dirigentes do Canindé - que haviam tentado a contratação de Zetti e Vágner Benazzi - nesta sexta-feira à tarde. Mesmo sem conhecer o elenco, o novo treinador estréia neste sábado, na expectativa de que o time consiga a reação no torneio - vem de derrota para a Portuguesa Santista por 2 a 1. No time de Jundiaí, o objetivo é vencer para lutar por uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.