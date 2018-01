Giba elogia elenco do Guarani O técnico do Guarani, Giba, elogiou muito o elenco do Guarani no início dos treinamentos da pré-temporada, em Serra Negra, interior de São Paulo. O treinador destacou que os jogadores estão "mordidos" pela temporada de 2002 e que viraram o ano com outra disposição. "Os atletas estão se dedicando bastante nos treinamentos físicos. Todos estão conscientes e com o objetivo de realizar uma grande campanha. Eles estão mordidos com a temporada passada", garantiu Giba. Entre eles, estão o meia Esquerdinha, ex-São Caetano, e com passagens ruins por Santos e Botafogo-RJ; o meia Lúcio, ex-Botafogo-RJ, e que nunca repetiu as grandes atuações de início de carreira no Goiás e o próprio centroavante Rodrigão, revelado pelo Santos, mas que não comprovou sua eficiência no Saint-Ettiene, da França e recentemente no Botafogo-RJ.