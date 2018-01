Giba: ?Etti leva amistoso à sério? Nem bem chegou à elite do futebol de São Paulo e o Etti Jundiaí já pretende mostrar sua força diante dos grandes. A primeira chance será contra o Palmeiras, neste sábado, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, às 15 horas. O Etti, administrado pela empresa Parmalat, receberá as faixas de campeão paulista da Série A-2. Mas para o técnico Giba, o amistoso não pode ter caráter apenas de festa. "Não chegamos nesta condição por acaso. Precisamos sempre mostrar em campo que somos capazes de buscar vôos mais altos", afirmou o técnico, exigindo muita seriedade de seus jogadores, mesmo num jogo sem valer os três pontos. Diante da perspectiva de grandes investimentos do grupo no clube, os jogadores também tentam garantir um espaço no elenco que pode ser reforçado nos próximos meses. "Por enquanto não existe nada definido. Aguardamos uma posição da direção da empresa", garantiu o supervisor Wilson Coimbra. Para este desafio contra o Palmeiras, ex-clube da Parmalat,o técnico Giba manterá o mesmo time-base que atuou nas últimas partidas da Série A-2, na qual consagraram-se campeões e, conseqüentemente, conquistaram uma vaga na Série A-1 e o convite para participar do Torneio Rio-São Paulo do próximo ano. O único desfalque fica para o veterano atacante Zinho, que na última quarta-feira acertou sua transferência para o Goiás-GO. Isaías entra em seu lugar. Etti Jundiaí - Artur; Dedimar, Anderson, Cláudio e Julinho; Lauro, Fábio Gomes, Vágner Mancini e Marcinho; Isaías e Jean Carlos. Técnico: Giba.