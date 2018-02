Giba ganha desfalques no Guarani Depois de ficar parado 15 dias e com o time pronto para a disputa da segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Giba, do Guarani, começou a ter problemas para definir o time que enfrentará o Vila Nova-GO. O primeiro confronto está confirmado para Goiânia, quarta-feira, e o lateral-esquerdo Gilson, machucado, está praticamente fora. Antes dele, o zagueiro Bruno Quadros, com uma lesão no joelho, já fora vetado pelos médicos por causa de uma lesão no joelho direito. Após os treinos de sexta-feira, o técnico Giba confirmou que deve escalar Juninho no meio da defesa e Alex na lateral-esquerda. Outra mudança pode acontecer no ataque, onde Wagner está ganhando a posição de Rodrigão, centroavante que não marcou nenhum gol no Campeonato Paulista. O segundo jogo contra o Vila Nova está confirmado para dia 26, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No alojamento do clube, uma preocupação a mais: um surto de conjuntivite que teria sido causado por um jogador do time de juniores, Neto, que retornou nesta semana do Sul do País, que enfrenta uma verdadeira epidemia da doença.