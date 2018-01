Giba garante que time não vai desanimar A Portuguesa vai manter o alto astral dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, apesar do tropeço diante do Marília, por 3 a 1, na segunda rodada semifinal, sexta-feira, no interior paulista. O técnico Giba voltou a reafirmar sua confiança nos seus jogadores e prefere manter a mesma postura positiva que marcou a campanha da Lusa até agora. "Mesmo porque perdemos, mas jogamos taticamente muito bem. O Marília teve méritos porque aproveitou as chances de gols que teve", ressaltou. Mesmo considerando cedo para definir a maneira como a Portuguesa vai enfrentar o Náutico, sexta-feira, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), o técnico Giba admitiu que pode utilizar três zagueiros. Emerson pode entrar como terceiro zagueiro, ocupando a vaga do volante Almir que foi expulso e cumprirá suspensão automática. As outras opções são os volantes Alexandre, Rai e Rafael Costa. O elenco treinou nesta segunda-feira à tarde e trabalhará em dois períodos na terça-feira. O coletivo acontecerá quarta-feira e a viagem para Recife na quinta-feira cedo. O confronto de sexta-feira será válido pelo Grupo B, liderado pelo time pernambucano, com seis pontos. A Portuguesa tem três pontos, ao lado do Marília, com o Guarani estando em último sem pontuar.