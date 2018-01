Giba já faz contas no Guarani O técnico do Guarani, Giba, acredita que o time já conquistou 50% dos pontos necessários para a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Segundo o treinador, a equipe que somar 12 pontos terá garantida a vaga na segunda fase do Paulista. O Guarani somou seis pontos, em dois jogos. "Se conseguirmos 12 pontos, eu acho que nós já vamos ter assegurado a nossa vaga. Estamos no caminho certo, não podemos sair dele", afirmou o treinador. Nos dois primeiros jogos, o Guarani goleou o União Barbarense, por 4 a 0, e sábado venceu de virada o Ituano, fora de casa, por 2 a 1. Para a próxima partida, contra o Palmeiras, no domingo, Giba deverá ter o retorno do lateral- esquerdo Gílson e do meia Esquerdinha. Os dois estavam contundidos e devem ser liberados pelo departamento médico. Antes disso, porém, o Guarani fará sua estréia na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Pelotas, no interior gaúcho. A idéia é manter a mesma base usada no Campeonato Paulista.