Giba: Lusa joga com união e humildade O espírito de união existente no Canindé, entre jogadores e dirigentes, além da participação ativa da torcida, são ingredientes suficientes na formulação ideal para o sucesso da Portuguesa no Campeonato Brasileiro da Série B. Esta é a opinião do técnico Giba, ainda preocupado que a vitória inicial na segunda fase sobre o Guarani, pelo Grupo B, possa subir à cabeça. Por isso mesmo, antes do treino desta segunda-feira, no próprio estádio, ele reuniu os jogadores e explicou a postura que deseja até o final da competição: ?humildade e determinação?. O técnico confessa que o forte do seu time é ?o ambiente positivo de vestiário?, fruto da união do elenco e do apoio recebido da diretoria. ?O grupo tem percebido o esforço dos dirigentes como, por exemplo, para manter os salários em dia?, lembra Giba, elogiando bastante o esforço pessoal do presidente Manuel da Luppa e do diretor de futebol Fernando Gomes. Mas as atenções, agora, estão voltadas para o jogo contra o Marília, nesta sexta, no interior paulista. O time não tem nenhum problema de suspensão ou contusão, o que abre a perspectiva de ser mantido. Neste aspecto, Giba enaltece o trabalho do experiente preparador físico Lino Fachini Júnior. ?Nosso time está correndo muito bem e, mais importante ainda, não tem nenhum problema de lesão muscular, o que comprova o acerto no tipo de trabalho desenvolvido?. Esta situação também ajuda bastante o técnico, que trabalha com um elenco reduzido, embora tenha sempre elogiado a condição técnica e dedicação de seus reservas. No final de semana, por exemplo, quem não enfrentou o Guarani atuou, no domingo pela manhã, pelo time B na vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras B, pela Copa Federação Paulista de Futebol. Devido ao desgaste dos jogos, os treinos nesta segunda foram leves. Mas a comissão técnica programou treinos em dois períodos na terça e na quarta. A delegação vai embarcar para Marília na quinta. Com três pontos no Grupo B, a Portuguesa agora fará dois jogos fora: o primeiro no interior e depois diante do Náutico, em Recife (PE).