Giba mantém a escalação do Etti Satisfeito com o desempenho do time, o técnico do Etti Jundiaí, Giba, deverá escalar a mesma equipe que venceu o Bangu por 4 a 2 para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h, em Piracicaba. "Não pretendo mudar o time para enfrentar o Corinthians. Eles tiveram uma postura muito boa diante do Bangu", garantiu o técnico. Com a confirmação do time, ficam descartadas as estréias dos recém-contratados Jackson e Bechara, anunciados quinta-feira como reforços para a disputa do Torneio Rio-São Paulo. Os dois só devem estrear no jogo contra o Vasco da Gama, no próximo dia 9, em Jundiaí. "São dois jogadores de qualidade e que vão nos ajudar muito no campeonato. Mas por enquanto eles vão adquirir suas formas físicas", ponderou Giba. O jogo contra o Corinthians é encarado pelos jogadores apenas como mais uma partida do campeonato. Para eles, o fato de enfrentar o atual campeão paulista não irá deixá-los intimidados. "É melhor jogar contra equipes do nível do Corinthians, porque jogam e deixam jogar. O jogo fica mais aberto", afirmou Marcinho, autor do terceiro gol do Jundiaí contra o Bangu. Apesar da vinda de Jackson, que pertence à multinacional Parmalat, a empresa não alterou seus planos de desligamento do futebol. A empresa mantém seu plano de transição, ajudando o clube com R$ 400 mil por mês até junho e mantendo alguns profissionais na parte administrativa. O Etti está em 9º no torneio Rio-São Paulo, com 4 pontos ganhos.