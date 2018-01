Giba mantém o otimismo na Portuguesa Mesmo com a derrota para o Vila Nova, terça-feira, no Canindé, o técnico Giba continua confiando na classificação da Portuguesa para a próxima fase da Série B do Brasileiro. "Apesar da ameaça, a derrota serviu mais como um alerta. Mas os nossos planos não mudam em nada", afirmou Giba, depois da segunda derrota seguida - antes, a Lusa perdeu para o Marília. Mas Giba fez um alerta aos seus jogadores: é preciso vencer as partidas que restam no Canindé, contra Ceará, Grêmio e Sport. "Se vencermos os três jogos em casa, chegamos a 32 pontos, o suficiente para classificação. Mas isso não quer dizer que não vamos buscar os pontos fora de São Paulo", revelou o treinador. Com a derrota de terça-feira, a Portuguesa ficou com 23 pontos e permanece, por enquanto, na vice-liderança da Série B. Para o próximo jogo, contra o Avaí, o desfalque já confirmado é o meia Celsinho, que é reserva e está suspenso. Em compensação, o volante Rai retorna e, com isso, permite a Giba voltar ao esquema que vinha dando certo, com três homens de marcação no meio-de-campo.