Giba não é mais técnico do Jundiaí Depois de perder o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Jundiaí acabou perdendo o técnico Giba. O treinador esteve reunido com a diretoria durante toda a manhã desta quarta-feira, mas não chegou a um acordo financeiro com os dirigentes. Para seu lugar, entretanto, o Jundiaí espera contar com o ex-zagueiro de Corinthians e Grêmio, Adilson. O problema está no fato do treinador já ter assinado contrato com o Avaí para a disputa do Campeonato Catarinense de 2003. Caso o ex-treinador do Mogi Mirim resolva fica no time de Florianópolis, Luiz Carlos Ferreira, que já trabalhou no Jundiaí e hoje trabalha no Marília, seria um dos possíveis nomes para dirigir a equipe em 2003.