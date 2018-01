Giba não entende críticas à defesa O técnico Giba não gostou de alguma notícias que foram veiculadas nos últimos dias criticando o desempenho do sistema defensivo da Portuguesa, principalmente nos últimos três jogos da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro, quando a equipe sofreu oito gols ? média de 2,66. ?Não sei de onde estão tirando isso. Só agora eu vou ter a equipe completa novamente. Nesse último jogo, contra o Vitória, eram sete desfalques. Toda a defesa não era titular. Agora, o goleiro (Gléguer) volta, apesar de o outro garoto (Fava) ter feito um bom trabalho. Mas ele é um ponto da experiência da equipe e faz muita falta. Nos outros jogos também tive desfalques de um ou outro volante. Não tem que existir essa cobrança?, explicou o treinador. Contra o Guarani, neste sábado, no Canindé, Giba terá força máxima. Gléguer, Sílvio Criciúma, Du Lopes, Leonardo e Almir retornam ao time. Exceção feita ao goleiro, todos os outros cumpriram suspensão automática. O time permanecerá concentrado em Itu até a noite desta quinta-feira. ?Aqui, o jogador pensa só em treinar. Não tem o trânsito de São Paulo, uma cidade estressante. Queira ou não queira, a gente sempre tem que enfrentar o trânsito da cidade para chegar no treino. Aqui não tem isso. O pessoal fica de bom humor e dá para eu puxar um pouco mais os treinos?, disse. Giba acredita que a Portuguesa chegou ao ponto ideal para encarar a reta final da Segunda Divisão. Além do Guarani, o time está na chave ao lado de Marília e Náutico. ?A equipe está bastante equilibrada. Posso dizer que chegamos prontos a essa fase. Agora, só jogando para ver o que acontece. Vai depender um pouquinho de cada um dentro do campo. E temos jogadores de talento que podem desequilibrar na hora certa?, complementou o treinador.