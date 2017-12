Giba pode manter 3 atacantes na Lusa A Portuguesa poderá ser arrojada diante do Grêmio, sábado à tarde, no Canindé, quando buscará a reabilitação dentro do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda aguardando o efeito suspensivo para o atacante Johnson, o técnico Giba admite que poderá manter a fórmula com três atacantes, com Oliveira ocupando a vaga aberta. A diretoria espera, ainda nesta sexta-feira, uma posição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro ao pedido de medida cautelar para escalar Johnson. Ele foi expulso, de maneira incorreta, na goleada de 4 a 1 para o Náutico ao ser confundido por Celsinho. A Portuguesa alega erro de direito e quer escalar o atacante, bem como o volante Rafael Toledo, expulso por reclamação. O clube ainda quer anular o jogo. "Se o Johnson não jogar, posso escalar o Oliveira porque o Leandro Amaral tem se saído bem jogando mais recuado", explica Giba. A outra alternativa é atuar com dois atacantes - Leandro e Celsinho - e formar o quadrado no meio de campo, com as entradas de Almir, que cumpriu suspensão, e Cléber, recuperado de contusão, ao lado de Alexandre e Wilton Goiano. Na defesa, está confirmada a entrada de David na lateral-esquerda no lugar de Leonardo, suspenso com três cartões amarelos. Giba comandou o último treino na cidade de Itu pela manhã, com um novo treino tático. À tarde a delegação retornou para São Paulo, onde está concentrada. Haverá um recreativo nesta sexta-feira cedo no gramado do Canindé. Após a derrota em Recife, a Portuguesa soma três pontos no quadrangular, ao lado do próprio Náutico que leva vantagem no saldo de gols - 2 a 0. O Grêmio lidera com quatro pontos, enquanto o Santa Cruz é o lanterna, com um ponto.