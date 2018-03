Giba pode trocar Lusa pela Turquia Giba pode estar com os dias contados na Portuguesa. O treinador recebeu proposta de uma equipe turca e, caso esse time aceite sua contra-proposta, Giba viaja em julho para a Turquia. O nome da equipe? "Não me lembro. Mas não é dos clubes mais conhecidos", disse o técnico. Giba não tem contrato assinado com a Lusa. O acordo é apenas verbal. "Assim não tem problema. Se eu não estiver correspondendo, eles me mandam embora. E se eu não estiver bem aqui, ou tiver uma proposta boa, eu saio". O treinador é um dos responsáveis pela boa campanha do time na série B do Brasileiro - está na 3.ª posição, com 9 pontos.