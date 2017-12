Giba promete vaga para a Portuguesa Não que a Portuguesa já esperasse perder para o Paulista, muito menos por 3 a 0, mas o técnico Giba fez questão de ressaltar que este novo tropeço não vai alterar a determinação do time garantir sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da série B. Com 30 pontos, a Lusa ocupa a quinta posição e precisa de, pelo menos, dois pontos nos últimos dois jogos. "Perdemos um pouco de gordura, mas com paciência vamos buscar nossa vaga", prometeu Giba. Na próxima rodada, a Lusa vai receber o Sport, no Canindé, e na última rodada enfrentará o Vitória, em Salvador. "Estivemos sempre na zona de classificação e não vamos sair dela até o final", completou o técnico. Giba reconheceu que seu time não teve poder ofensivo e não conseguiu forças para reagir após sofrer um gol logo no início do segundo tempo, marcado por Cristian, de falta. "Nossa marcação foi bem no primeiro tempo, mas depois que o Paulista abriu o placar ficou complicado. Eles mereceram a vitória". Para o próximo jogo, o time terá a volta do meia Cléber, artilheiro do time com nove gols, e que cumpriu suspensão automática. O volante Rodrigo Pontes também voltará de suspensão. No Paulista, o técnico Vágner Mancini considerou a vitória expressiva, capaz de tirar o time da zona do rebaixamento e recolocá-lo na briga até mesmo por uma vaga na segunda fase. "Fizemos um pacto com os jogadores para vencer os últimos três jogos", revelou Mancini, que após manteve o elenco em concentração para o jogo decisivo contra o Vila Nova, terça-feira, em Goiânia. A delegação viajará segunda-feira. O desfalque será o zagueiro Rever, que deixou o campo com uma lesão muscular na perna. A diretoria já avisou que tanto o meia Mossoró, negociado com o Internacional-RS, como o volante Cristian, negociado com o Atlético-PR, só deixarão o clube após o término da primeira fase.