Giba repete a escalação no Etti O técnico Giba resolveu não mudar nada no Etti Jundiaí para o jogo contra o Botafogo, domingo, no estádio Caio Martins, em Niterói, pelo Torneio Rio-São Paulo. Dessa forma, o time paulista vai para o Rio com a mesma formação que ganhou do Fluminense por 3 a 0 na última rodada. Os recém-contratados Márcio Santos e Cléber ainda não entraram em forma e não jogam. "O Etti agora tem um elenco de muita qualidade. Não adianta ter apenas 11 jogadores para jogar e não ter substitutos à altura. Com a chegada destes reforços o time passou a ser forte em todas as posições", comemorou Giba. Os jogadores do Etti estão preocupados com o estado do gramado do estádio Caio Martins e com a epidemia de dengue no Rio. "Tem jogador que vai tomar banho de repelente antes de entrar em campo", brincou Vágner Mancini, o experiente capitão do time de Jundiaí.