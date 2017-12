Giba só pensa no jogo contra Santa Cruz O abatimento da Portuguesa após a derrota para o Náutico, por 2 a 0, neste sábado, era evidente, como mostrava o choro do atacante Johnson ainda na saída do campo. Para retornar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o time precisa, agora, vencer o Santa Cruz, em Recife, na última rodada, e ainda torcer para que o Náutico não vença o Grêmio, também em Recife. ?Vamos medir forças com o Santa Cruz lá em Recife. Fizemos a melhor campanha em três anos de Série B e temos condições?, disse o técnico Giba, que considerou a partida como ?um dia ruim? e não como refugo no momento da decisão. Para ele, o jogo final já começou e a parte emocional vai ser primordial. ?Já estamos pensando no Santa Cruz, o jogo começou aqui. Vamos trabalhar para reerguer os jogadores e não deixar o abatimento acontecer?, completou. Mas o técnico reconheceu a apatia do seu time, principalmente no primeiro tempo. O atacante Leandro Amaral, que errou um pênalti no segundo tempo, acredita que nada está perdido. ?Enquanto tivermos chances vamos lutar. Aqui na Portuguesa somos homens e pais de família?, disse, acompanhado de um velho chavão ao explicar o pênalti perdido por ele ao chutar a bola na trave. ?Dei azar, faz parte do futebol, mas o que interessa é ter personalidade para dar a volta por cima?. O ?chorão? Johnson, mais calmo, ainda mantinha a esperança. ?Não sabia ainda o que tinha acontecido no outro jogo, mas vamos brigar muito lá em Recife?. Para Wilton Goiano, que entrou no segundo tempo, ?não honramos a camisa da Portuguesa?. Alguns torcedores, mais exaltados, foram além e xingaram muito o meia Celsinho, que passou a ser vilão após suas atuações no quadrangular. ?Este foi o dia que foi de noite?, resumiu o goleiro Gléguer, lamentando ainda o primeiro gol, na falta cobrada por Kuki, que desviou no lateral Leonardo, que estava na barreira.