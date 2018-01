Giba substitui Picerni no Guarani Giba é o novo técnico do Guarani para a temporada de 2003. Ele vai substituir a Jair Picerni, que resolveu aceitar o convite do Palmeiras para reformular o departamento de futebol. O acordo foi fechado no final da noite de sábado, pouca s horas depois do desligamento oficial do ex-técnico. O novo técnico ganhou contrato de um ano por salários em torno de R$ 60 mil mensais e pode ainda indicar seus auxiliares. O fisicultor Lino Fachini Júnior vai substituir a Altair Ramos, no clube desde a passagem do técnico Zé Mário. O ex-lateral-esquerdo do Corinthians, Jacenir, deverá ser o auxiliar-técnico do time, assim que retornar dos Estados Unidos, onde dirigiu a seleção da Universidade de Atlanta. A permanência de Jair Squarizzi no clube também foi consenso, mesmo porque ele vinha participando ativamente das últimas contratações do time. Squarizzi, velho amigo de Giba, atuará como coordenador de futebol. Se a saída de Jair Picerni do Brinco de Ouro já tinha sido praticamente anunciada durante a semana, a contratação de Giba acontece muito rapidamente. Ele foi surpreendido por uma ligação de Neto Ferreira, gerente de futebol, por volta das 21h30 de sábado . Uma hora e meia depois ele já recebia em sua casa, toda a cúpula do Guarani: além de Neto, o presidente José Luiz Lourencetti e o diretor Sidney Pavan. O acordo aconteceu rapidamente, mesmo porque havia um desejo pessoal de Giba em trabalhar em Campinas. "Joguei muito tempo no Guarani e mora na cidade há 20 anos. Seria importante mostrar meu valor por aqui e fico contente que seja no Guarani", comentou Giba, neste domingo à tarde, já em casa, após voltar de almoço com a família. A sua apresentação oficia l acontecerá nesta segunda-feira, às 10h00, no estádio brinco de Ouro. Depois ele vai avaliar as contratações já efetuadas e também "arredondar" a lista de reforços para a próxima temporada. "Acredito que poderei indicar um ou dois jogadores que se adapt am à minha filosofia de trabalho", comentou. Antônio Gilberto Maniaes, de 40 anos, mais conhecido como Giba, nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, é um técnico jovem, dinâmico e com perfil vencedor. Como jogador, despontou no Guarani e brilhou no Corinthians, em 1990, quando conquistou o inédito título brasileiro. Abandonou a carreira de jogador cedo devido seguidas contusões nos joelhos, mas rapidamente abriu espaço como técnico. Em 1996 foi campeão paulista da Série B-2 - quinta divisão - com o Valinhos. Ano seguinte conquistou a Co pa São Paulo de Juniores com o Lousano Paulista. Em 1998 foi campeão alagoano com o CSA. Teve uma rápida passagem pelo Sãocarlense e depois aceitou dirigir os juniores do Santos, mas dirigiu o time principal em 1999, sendo vice-campeão paulista. No ano 2 001, conquistou outros dois títulos: campeão paulista da A2 - segunda divisão - e campeão brasileiro da Série C, ambos com o Etti Jundiaí. Nesta temporada, dirigiu o Etti no Torneio Rio-São Paulo. No segundo semestre, curiosamente, rejeitou uma proposta para dirigir o Palmeiras, mas aceitou o desafio de comandar o Gama, de Brasília. Giba era o primeiro nome da lista do Santos caso não houvesse um acordo com Émerson Leão. Agora ele dirigirá o Guarani.