Giba tem um bom problema no ataque O técnico Giba terá um "bom problema" para tentar resolver: com as contratações de Johnson (do Juventus) e Mendes (do Guarani), além da liberação de Leandro Amaral, o treinador terá seis atacantes à disposição para o próximo jogo da Portuguesa, em 8 de julho, contra o CRB, no Canindé. Os três se juntarão aos titulares Fabrício e Oliveira. O sexto atacante do elenco é Márcio Silva, o "Pirulito", que se recupera de uma contusão. Vale lembrar que a Portuguesa já tem o segundo melhor ataque da Série B do Brasileirão, ao lado do Santa Cruz, com 20 gols - um a menos que o Paulista, de Jundiaí. Mesmo assim, a diretoria ainda cogita a contratação de Finazzi, artilheiro do último Campeonato Paulista pelo América, de São José do Rio Preto. Dos reforços, o mais ansioso é Leandro Amaral, que já treina no Canindé faz mais de um mês. Ele vem esperando sua liberação do Istres, da França, o que ocorrerá nesta sexta-feira. Johnson e Mendes serão apresentados oficialmente à imprensa nesta quinta, às 15h, no Canindé, ao lado do meia Xuxa, ex-Mirassol e Marília. Logo em seguida, os três vão para o coletivo. O time chegou na tarde desta quarta do Rio Grande do Sul, onde venceu o Caxias por 1 a 0, na noite de terça-feira. O resultado manteve a Portuguesa na terceira colocação da Série B com 20 pontos, um a menos que os líderes Santo André e Santa Cruz - os dois têm um jogo a menos. O gol da vitória em Caxias foi marcado pelo volante Alexandre, que acertou um belo chute de primeira após uma "furada" bisonha do atacante Oliveira, em jogada ensaiada de falta. Alexandre até brincou. "Foi uma jogada que a gente treinou bastante, mas era para o Oliveira ter chutado. Felizmente, ele não acertou e eu consegui aproveitar para ajudar a nossa equipe a conquistar a vitória".