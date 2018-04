Giba testa mudanças no Jundiaí O técnico Giba está testando algumas mudanças no time do Jundiaí para o jogo contra o São Caetano, domingo, no ABC paulista, pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo. Mesmo fazendo mistério, o treinador deve armar sua equipe com uma postura mais cautelosa e defensiva. "Estamos acostumados a atuar mais no ataque, sempre em busca de gols. Mas jogando fora e contra um adversário forte, precisamos tomar alguns cuidados defensivos", justificou Giba. A primeira mudança deve ser a entrada de Lauro no lugar do meia Marcinho, que foi expulso na estréia e terá que cumprir suspensão automática. Outra alteração testada foi no ataque: o recém-chegado Piva pode ser substituído por Nenê. Mas a definição do time titular só deve acontecer após o treino coletivo de sexta-feira.