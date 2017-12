Giba volta ao País após 7 meses no Kuwait Depois de ficar sete meses no Oriente Médio, o técnico Giba está de volta ao Brasil. Em 2003, ele esteve no Kuwait, onde comandou o Kuwait Sport Club, time que conta com os jogadores brasileiros Alessandro, Dênis e Saranduba. "Foi uma experiência gratificante. Tive a chance de conhecer novos jogadores e um novo país, onde o profissional brasileiro é muito bem visto", revelou Giba. No Kuwait, Giba ajudou o também brasileiro Paulo César Carpegiani, técnico da seleção daquele país, a desenvolver o futebol por lá. "Depois que o Kuwait esteve na Copa de 1982, o futebol no país estagnou, enquanto países vizinhos como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes se profissionalizaram e evoluíram", explicou Giba.