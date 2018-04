Gibraltar entra na Uefa e pode jogar torneios oficiais

Alguns políticos espanhóis eram contra a medida e queriam evitar que o território britânico, localizado no extremo sul da Espanha, entrasse para a Uefa. Assim, o presidente da Uefa, Michel Platini, disse que a Espanha estará em um grupo diferente ao do território que cedeu para a Grã-Bretanha em 1713. "É melhor tratar de evitar uma situação e evitar que aconteça algo, ao invés de ter que lidar com as consequências", disse Platini.

Gibraltar tem seis equipes nas primeira divisão e 600 jogadores inscritos entre uma população de quase 300 mil pessoas, todos com cidadania britânica. A Associação de Futebol de Gibraltar, que foi fundada em 1895, solicitou sua entrada na Fifa em 1997 com o respaldo da Inglaterra, mas a entidade repassou a decisão para a Uefa.