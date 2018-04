Gigantes europeus entram em ação na Liga dos Campeões

NYON - A Liga dos Campeões da Europa começa para valer nesta terça-feira. Depois de algumas etapas preliminares, a mais importante competição de clubes do mundo entra na fase de grupos, quando os grandes times europeus entram em ação. No primeiro dia, por exemplo, já será possível ver Real Madrid, Manchester United, Juventus, Chelsea, Milan e Bayern de Munique, que possuem alguns dos melhores jogadores da atualidade.

Todos os jogos terão acompanhamento online do estadao.com.br, a partir das 15h45 (de Brasília). A rádio Eldorado/ESPN transmite no mesmo horário Olympique de Marselha x Milan.

A maior expectativa nos oito jogos que acontecem nesta terça-feira é mesmo pelo Real Madrid, que montou um novo time de "galácticos" para chegar ao mais desejado título da temporada. A estreia do grupo formado por Kaká, Cristiano Ronaldo e companhia será diante do Zurich, na Suíça, em partida válida pelo Grupo C da competição, que conta também com Milan e Olympique de Marselha - ambos também jogam, na França.

O técnico chileno Manuel Pellegrini colocará todas as estrelas do Real em campo, mas não perde uma chance de avisar aos demais jogadores do elenco que conta com todos. "Todos terão espaço, todos serão importantes ao longo da temporada. O jogador que é convocado para uma partida deve estar sempre pronto para dar sua contribuição ao time", avisou o comandante do time espanhol, que assumiu o cargo nesta temporada.

O clube de Madri investiu cerca de 250 milhões de euros (R$ 662,5 milhões) em reforços para tentar fazer uma temporada tão boa quanto a que o rival Barcelona fez na passada - o time catalão ganhou os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. Assim, Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema e Xabi Alonso, entre outros, chegaram ao Real, que já venceu os dois primeiros jogos do Campeonato Espanhol.

O Real é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com nove títulos conquistados, mas o último veio no já distante 2002. E nas últimas cinco temporadas o time não conseguiu passar das oitavas de final. "Precisamos recuperar o prestígio do clube. Nossa participação nos últimos cinco anos não esteve à altura da grandeza do Real Madrid", explicou o atacante espanhol Raúl, o jogador mais antigo do elenco.

SOB PRESSÃO

Também pelo Grupo C, o técnico brasileiro Leonardo precisa de uma vitória nesta terça-feira, contra o Olympique de Marselha, para se manter no comando do Milan. O time italiano começou mal a temporada, com apenas quatro pontos nas três primeiras rodadas do campeonato nacional, incluindo uma humilhante derrota por 4 a 0 para a rival Inter. Por isso, o estreante treinador já corre risco de demissão.

Numa tentativa de mostrar confiança, Leonardo disse que a Liga dos Campeões "é a competição do Milan". É verdade que o clube italiano tem ótimo retrospecto, com sete títulos conquistados, mas não conta mais com Kaká e ainda tem um elenco envelhecido. A esperança nesta temporada estava depositada em Ronaldinho Gaúcho, mas ele tem decepcionado.

"Não quero falar de Ronaldinho individualmente, o mais importante é pensar no time como um todo", disse Leonardo, que sofre pressão para colocar o astro brasileiro no banco de reservas. Mas a tendência é que ele continue no time, jogando ao lado de Alexandre Pato no ataque, posição defendida pelo dono do Milan, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

RODADA

Outro time que entra na competição com a obsessão de ganhá-la é o Chelsea, que nunca venceu a Liga dos Campeões - chegou cinco vezes às semifinais desde 2004, tendo ficado com o vice-campeonato em 2008, quando perdeu para o Manchester United nos pênaltis. Na estreia, a equipe inglesa recebe o Porto nesta terça-feira, em jogo válido pelo Grupo D, que conta também com Atlético de Madrid e APOEL, adversários na Espanha.

Também candidato ao título, o Manchester United tenta provar nesta temporada que pode ser forte mesmo sem o português Cristiano Ronaldo, vendido ao Real Madrid por 93 milhões de euros, na maior transação da história do futebol. A estreia do time inglês será nesta terça-feira, quando visita o Besiktas na Turquia, em jogo do Grupo B, que ainda conta com Wolfsburg e CSKA Moscou, que também se enfrentam na Alemanha.

No Grupo A, dois gigantes do futebol europeu também começam a disputa nesta terça-feira, ambos entre os favoritos para chegar ao título. Sem poder contar com o meia brasileiro Diego, contundido, a Juventus recebe o Bordeaux. E o Bayern de Munique visita o Maccabi Haifa em Israel.