Gigena, de talismã a herói em Campinas Contratado meio que por acaso pela Ponte Preta, através de uma fita de vídeo, o argentino Dario Gigena, de 25 anos, está experimentando uma ascensão meteórica no Brasil. Há algumas rodadas ele se transformou no talismã, ao marcar três gols importantes que livraram seu time de derrotas. Mas sua consagração aconteceu no dérbi, sábado, no Brinco de Ouro, quando marcou os três da vitória sobre o rival Guarani. Agora ele virou herói. E sentiu na pele o significado disso. Após o jogo foi carregado nos ombros pelos fanáticos torcedores pontepretanos, que na base do portunhol, gritavam: "Rirrena, rirrena...". Ele, porém, rejeita a condição de herói. "Todos são heróis, porque todos ganharam o jogo", repetiu várias vezes num castelhano complicado de ser entendido. Esta mesma humildade ele mostrou durante a semana quando, ao lado de Piá, tomou a iniciativa de telefonar para Fabrício Carvalho, o ex-titular do comando de ataque que, em letígio com a direção do clube por salários atrasados, abandonou o clube. O apelo dos companheiros não sensibilizou o "fujão", mas de repente Gigena ganhou a camisa de titular. Antes era visto como talismã, por ter marcado gols decisivos, sempre nos instantes finais dos jogos contra o Vasco da Gama (2 a 2), Grêmio (2 a 2) e Figueirense (1 a 1). O triunfo no dérbi com certeza vai mudar sua vida. Os gols marcados contra o rival da cidade o colocaram com retrospecto positivo: seis gols em dez jogos. Além disso, Gigena absorveu o espírito guerreiro da Ponte Preta, um time popular e caracterizado pela raça. Ele só somou a esta raça o espírito argentino de se jogar futebol. "Não desisto nunca de uma bola. E sempre busco os gols", diz o argentino, que se acostumou a comemorar seus gols colocando uma máscara de um macaco, símbolo do clube, no rosto. Animado com o sucesso, Gigena, com 1,82m, especialista no jogo aéreo e com 25 anos, já sonha em ganhar um novo contrato a partir de janeiro. Ex-atacante do Colón, seu passe ainda pertence ao Huracan. Ele se adaptou muito bem a Campinas, que segundo ele se parece com sua terra natal, Córdoba. Depois de brilhar no dérbi, ele aproveitou a folga para visitar a Argentina. Deixou Campinas às 10 horas deste domingo, prometendo se apresentar na terça-feira no Majestoso. Agora já pode contar aos amigos que sua vida mudou no Brasil. Positivo e negativo - Guarani e Ponte Preta tentam agora seguir o dia-a-dia depois da realização do dérbi 177. A inesperada derrota do Guarani, antes apontado como favorito, não vai tirar o time de lutar por seu objetivo dentro da competição: chegar entre os cinco primeiros colocados para disputar a Copa Libertadores em 2004. Quem garante é o técnico Barbieri. "Ainda temos mais 10 jogos para disputar e podemos somar 18 ou 20 pontos", calcula. O Guarani soma 50 pontos e seu próximo jogo será diante do Fuminense, sábado, dia 18, de novo, no Brinco de Ouro. Na Ponte Preta, a vitória serviu como redenção para o técnico Abel Braga, que vinha em cotação baixa com a torcida. Só que ele espera tirar proveito do trunfo que ganhou para que "o grupo de jogadores ganhe moral e busque mais pontos no campeonato". A Ponte soma 43 pontos e sua diretoria calcula que se chegar aos 48 pontos já estará quase fora do rebaixamento para a Série B. Seu próximo jogo será diante do Corinthians, dia 19, no Pacaembu. O lado triste do dérbi foi a contusão do lateral-esquerdo Alan, que recebeu um cotovelada na cabeça nos primeiros minutos de jogo. Ele foi internado num hospital da cidade e, neste domingo, passou por uma cirurgia de reparação no maxilar. A Polícia Militar considerou o dérbi tranqüilo nas arquibancadas. Não houve registro de nenhum caso grave.