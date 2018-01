Gil adota novo visual no Corinthians Afastado do time do Corinthians há três semanas, com um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, o atacante Gil está planejando uma surpresa: seu novo visual. Cortou o cabelo no melhor estilo afro, seguindo o modelo adotado por Allen Iverson, do Philadelphia Sixers. Gil não quis se aproximar dos repórteres, mas comentou a nova ?cara? de longe. Disse que não se inspirou no companheiro Rogério, que há dois meses adotou o mesmo corte. "Nem estava aqui quando ele mudou o cabelo", disse o atacante. Para produzir o corte, Gil precisou de uma quantidade a mais de cabelo. E disse que sofreu na hora da mudança. "Doeu muito quando o cabeleireiro puxou o cabelo para trás." Gil começou, também, a cultivar um singelo cavanhaque. Quanto à lesão, o músculo já está cicatrizado. Sua volta deverá ocorrer em 10 dias.