Gil ainda sonha com primeiro gol pelo Corinthians

SÃO PAULO - O zagueiro Gil foi o único jogador do Corinthians que terminou 2013 valorizado. Apesar da mudança de treinador, com a troca de Tite por Mano Menezes, ele afirmou que espera manter sua regularidade na zaga. Mas também projeta uma temporada melhor para todo o time. "Voltamos de férias com espírito renovado, descansamos e temos de focar no Campeonato Paulista", avisou.

A outra meta de Gil é mais modesta: marcar o primeiro gol pelo Corinthians. "Nem naquelas peladas de fim de ano eu fiz um gol, acho que estou guardando para 2014", brincou o zagueiro, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira.

Embora tenha sido um dos atletas que mais atuaram no ano passado (70 jogos), ele nunca fez um gol pelo time, mesmo indo ao ataque seguidamente em cobranças de escanteio. "Vou trabalhar forte para conseguir isso", afirmou o zagueiro.

Gil prevê dificuldades para conquistar o título paulista, não fala em favoritismo, mas vê o Corinthians com uma vantagem em relação aos rivais: a base do time está montada. "Todas as equipes estão fortes, mas temos um grupo formado, todos aqui estão fazendo o possível para entrar em forma e começar bem o campeonato", explicou o zagueiro.