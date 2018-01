Gil aumenta para o Corinthians O meia Gil quebrou o jejum de 14 jogos sem marcar para o Corinthians e aumentou o placar na primeira partida da decisão do Torneio Rio-São Paulo. O jogador recebeu a bola na entrada da área, deu um "drible da vaca" no zagueiro Émerson, do São Paulo, e chutou forte à esquerda do goleiro Rogério Ceni: 3 a 1. Neste domingo, Gil comemora o centésimo jogo com a camisa do Corinthians.