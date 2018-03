Gil Baiano é a atração do Bahia Sem dois dos seus principais jogadores do primeiro semestre, o meia Preto e o atacante Sérgio Alves que não renovaram contrato, o Bahia estréia na Copa dos Campeões contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, com o veterano Gil Baiano como atração. Ele foi contratado junto ao Brasiliense para o lugar de Preto. O meia defensivo Pingo, ex-Fluminense de Feira também estréia no Bahia, segundo o técnico Bobô. O Bahia deve jogar com Émerson; Daniel, Marcelo Souza, Acioly e Chiquinho; Bebeto Campos, Ramalho, Pingo e Gil Baiano; Nonato e Róbson.