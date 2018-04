Gil chega ao Flamengo e diz que ainda tem muito a dar

Bons exemplos não faltam para Gil, apresentado nesta quarta-feira na Gávea como o último reforço do Flamengo para o restante da temporada.

Assim como Álvaro, Maldonado e Petkovic, o atacante chega ao clube sob grande desconfiança da crítica e dos torcedores rubro-negros. E quer seguir o mesmo caminho dos novos companheiros, provando que ainda tem muito a dar.

"Sem dúvidas eles são um espelho, pois eram jogadores que também estavam parados e se encaixaram rapidamente no time. Meu pensamento é esse também", disse Gil, relegado no Internacional, onde também estava o zagueiro Álvaro. "Conversei com ele sobre vir para o Flamengo, ele me deu ótimas referências. Fiquei feliz com a oportunidade e chego para ajudar."

Gil assinou contrato até julho do ano que vem e diz que estará pronto para entrar em campo já na próxima semana, para a partida contra o Vitória, no Barradão. Ele vai lutar por uma vaga ao lado de Adriano com Zé Roberto e Denis Marques.

"É óbvio que jogar com o Adriano seria bom, mas primeiro vou me condicionar. Tudo com calma, sem apressar as coisas", comentou. Ainda reclamando de cansaço muscular, Adriano fez apenas musculação nesta quarta, na Gávea. Os demais jogadores fizeram exercícios físicos leves. O técnico Andrade começa a definir o time para o clássico com o Fluminense nesta quinta, com os treinos táticos.