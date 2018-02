Gil comemora mais um gol decisivo Mais uma vez, Gil decidiu para o Corinthians. Mais uma vez, contra o São Paulo. Pouco tempo depois de ter desperdiçado uma boa chance de marcar no segundo tempo, o atacante encheu o pé para fazer o terceiro gol do Corinthians, que venceu por 3 a 2 o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, neste domingo à noite no Morumbi. Em sua sétima decisão pelo clube que o revelou, de quebra Gil conseguiu reverter para si a vantagem para o segundo jogo, no próximo domingo, no mesmo estádio. "Foi uma bola roubada, o Leandro tocou a bola chegou para mim, eu consegui ser mais rápido que a marcação, do Júlio Baptista e consegui dar a vitória ao Corinthians. Mas ainda não acabou, não. Vamos continuar concentrados agora para o próximo jogo", disse o atacante ainda no gramado. "Foi muito bom. Isso é que é legal, não desistir nunca e acreditar em todos os lances. Graças a Deus deu certo." Gil não teve uma atuação destacada durante o primeiro tempo. Foi um retrato da desorganização ofensiva do Corinthians, que tinha domínio sobre o São Paulo, mas não conseguia ser suficientemente efetivo apesar da evidente superioridade - tanto que o primeiro gol saiu de bola parada, no pênalti sofrido por Liedson e convertido por Rogério. O garoto não conseguia encontrar o melhor caminho para sair da marcação do improvisado Júlio Baptista, volante que neste domingo atuou como lateral-direito. Mesmo assim, Gil jogava sem a bola nos pés, chamando para si a atenção dos outros jogadores da defesa são-paulina. Assim, em muitos lances, as boas chances do primeiro tempo sobravam mais para Jorge Wagner e Liedson, seus companheiros no ataque escalado por Geninho. Na segunda etapa, Gil estava mais solto pela esquerda e a agilidade de todo o ataque acabou desnorteando o sistema defensivo do São Paulo. Em vários lances, Gil, Liedson e Jorge Wagner abriam os espaços desconcentrando o miolo da defesa são-paulina - na qual Jean tinha de jogar por dois, já que Gustavo Nery havia recebido o cartão amarelo e demonstrava certo receio nas jogadas em que tinha de desarmar o adversário. Numa dessas, foi que o capitão do Corinthians Fábio Luciano apareceu na pequena área do São Paulo para fazer o segundo gol do Corinthians. Como não contava com a costumeira estabilidade de seu meio-campo, já que Ricardinho - que também teve uma atuação brilhante no clássico - tinha de se virar para cobrir os buracos da marcação e Kaká simplesmente não havia se apresentado na partida, Oswaldo de Oliveira resolveu mudar o time. Tirou o ídolo das tietes adolescentes de campo para tentar dar mais força ao ataque, com Itamar na frente. A opção audaciosa só fez facilitar a vida de seu colega Geninho, que orientou seus garotos para explorar os buracos dos quais Ricardinho sozinho já não podia dar conta. Faltavam pouco mais de 15 minutos para o fim do jogo quando o placar marcava empate de 2 a 2, quando Gil recebeu uma bola sozinho no ataque, escolheu o canto, mas Rogério Ceni tirou num primeiro momento para Gustavo Nery afastar o perigo. "Fui infeliz nesse primeiro lance, por que o Rogério estava parado, eu escolhi o canto que eu estou acostumado, mas não tive êxito", explicou Gil. Minutos depois, a história se repetiu, só que o garoto não errou. E fez o gol que pode significar um caminho mais curto para o 25º título do Corinthians.