Gil dá a volta por cima e fala em seleção Gil não estava sendo perseguido como Kaká. Mas os torcedores corintianos ficaram desconfiados depois do péssimo desempenho contra o River Plate no Morumbi, jogo que eliminou o clube da Libertadores. Antes de aumentar o descontentamento a ponto de ser vaiado e xingado como o ídolo do São Paulo, Gil reagiu. Dez dias após a tristeza no Morumbi, o atacante mostrava haver deixado a decepção para trás. "Tínhamos de mostrar ao nosso torcedor que a Libertadores acabou, mas nosso time continua forte. Voltamos a jogar como devemos. Tocamos a bola contra o Juventude e não demos chance ao adversário. Não estávamos fazendo isso. Resgatamos nosso futebol. Estou feliz e sei que daqui para a frente minha carreira irá crescer demais", garantiu Gil, depois da vitória do Corinthians sobre o Juventude, por 3 a 0, neste sábado, no Pacaembu. A comemoração não era tanto pelos dois gols que marcou. Tinha notícia melhor. Os comentários nos vestiários do Corinthians garantiam a convocação do atacante por Carlos Alberto Parreira para a Copa das Confederações. "Estou pensando fixamente na minha convocação para a seleção brasileira. Sinto que terei chance nesse torneio que o Brasil disputará. Essa possibilidade de ser chamado está me animando. Quero ajudar o Corinthians na luta pela liderança do Brasileiro. Tenho certeza de que esse esforço irá se refletir na seleção", afirmou Gil Gil estava tão falante neste sábado que pediu paciência aos seguranças que desejavam empurrá-lo ao ônibus do Corinthians. "Quero dizer que só poderia esperar pelo apoio que tivemos da nossa torcida no Pacaembu. Não mereceríamos ser vaiados ou perseguidos por termos perdido para o River Plate. Ao contrário. Eles sabem que nos dando força voltaremos à Libertadores." O atacante confidenciou que depois que o Corinthians conseguiu a vantagem de três gols aos 12 do segundo tempo, a equipe resolveu se poupar. "Sentimos que a partida estava decidida. Tentamos fazer mais gols, mas a vitória já era nossa. O Corinthians está iniciando uma arrancada importante no Brasileiro."