Gil dedica os dois gols à avó Dirce O atacante Gil dedicou os dois gols que fez no clássico contra o Palmeiras para a avó Dirce, que pela primeira vez foi a um estádio de futebol para ver o neto jogar. Dona Dirce submeteu-se a uma operação de transplante de córneas, paga pelo jogador corintiano. "Foi a primeira vez que ela pôde vir ao estádio. Dedico estes gols a ela, que sempre me disse que acompanhava a minha carreira com bons ouvidos. Agora ela pode acompanhar com bons olhos também. Estou muito feliz por ela", afirmou o atacante.