Gil deixa concentração do Corinthians nos Estados Unidos

O zagueiro Gil deixou a concentração do Corinthians nesta terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. O jogador não enfrentará o Shakhtar Donetsk na quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Florida Cup.

Gil volta para o Brasil para assinar a sua transferência para o Shandong Luneng, da China. O clube asiático pagará o valor integral da multa rescisória do jogador, de 10 milhões de euros (R$ 44 milhões). O Corinthians ficará com 90% do valor (R$ 39,5 milhões).

Para minimizar os efeitos da debandada de jogadores, a diretoria busca reforços. Nesta terça-feira, o clube anunciou o atacante Guilherme, ex-Antalyaspor, da Turquia. O diretor adjunto Eduardo Ferreira prometeu que ainda vai contratar dois meias e um atacante. O clube negocia com o Atlético-MG para trazer o atacante André.

O Corinthians já perdeu cinco titulares. Além de Gil, saíram Ralf, Renato Augusto, Jadson e Vagner Love.